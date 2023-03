Fiorentina - Lecce 1 - 0: decide un autorete di Gallo (Di domenica 19 marzo 2023) FIRENZE - La Fiorentina supera 1 - 0 il Lecce e si rilancia in classifica. Nel match dello stadio 'Franchi', valido per la 27esima giornata di Serie A , la squadra allenata da Vincenzo Italiano si ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023) FIRENZE - Lasupera 1 - 0 ile si rilancia in classifica. Nel match dello stadio 'Franchi', valido per la 27esima giornata di Serie A , la squadra allenata da Vincenzo Italiano si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PietroMazzara : Il 2023 tremendo del #Milan in campionato: Salernitana ?? Roma ?? Lecce ?? Lazio ?? Sassuolo ?? Inter ?? Torino ?? Monza… - CorSport : ? 2-1 vs Salernitana ?? 2-2 vs Roma ?? 2-2 vs Lecce ? 0-4 vs Lazio ? 2-5 vs Sassuolo ? 0-1 vs Inter ? 1-0 vs To… - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Lecce ?? Serie A ? 15:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi Powered by Synlab Guarda #FiorentinaLecce… - eduronco8 : #SerieA: Torino 0 Napoli 4 y Fiorentina 1 Lecce 0. - fisco24_info : Serie A: Torino-Napoli 0-4 e Fiorentina-Lecce 1-0: Per i partenopei reti di Osimhen, Kvaratskhelia, Ndombele. Un au… -