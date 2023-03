Fiorentina-Lecce 1-0, ai viola basta l’autogol di Gallo (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Alla Fiorentina basta un’autorete di Gallo nel primo tempo per avere la meglio del Lecce al Franchi. Prosegue quindi l’ottimo momento di forma per la squadra di Vincenzo Italiano, che conquista la settima vittoria consecutiva tra campionato e Conference League e si rilancia in chiave settimo posto, portandosi a 37 a -1 da Udinese e Juventus, in campo stasera a San Siro con l’Inter. Situazione inversa in casa salentina, con la squadra di Marco Baroni che subisce la quarta sconfitta consecutiva senza segnare nemmeno un gol e resta a 27 punti. In avvio di gara dopo una prima fase di studio, la squadra di Italiano comincia a creare occasioni, prima con il destro da fuori di Saponara, poi con il colpo di testa di Barak. Al 27? arriva il vantaggio: Saponara rientra sul destro e crossa sul secondo palo dove ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Allaun’autorete dinel primo tempo per avere la meglio delal Franchi. Prosegue quindi l’ottimo momento di forma per la squadra di Vincenzo Italiano, che conquista la settima vittoria consecutiva tra campionato e Conference League e si rilancia in chiave settimo posto, portandosi a 37 a -1 da Udinese e Juventus, in campo stasera a San Siro con l’Inter. Situazione inversa in casa salentina, con la squadra di Marco Baroni che subisce la quarta sconfitta consecutiva senza segnare nemmeno un gol e resta a 27 punti. In avvio di gara dopo una prima fase di studio, la squadra di Italiano comincia a creare occasioni, prima con il destro da fuori di Saponara, poi con il colpo di testa di Barak. Al 27? arriva il vantaggio: Saponara rientra sul destro e crossa sul secondo palo dove ...

