(Di domenica 19 marzo 2023) Terracciano 6: bravissimo su Di Francesco in avvio di ripresa. Il Lecce non si rivede praticamente più Dodo 6,5: spina nel fianco co...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leccezionaleit : LE PAGELLE/ Fiorentina-Lecce 1-0. Quarta sconfitta e quarta gara senza segnare. La sosta arriva al momento opportun… - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: Saponara pennella, falco Gonzalez, Kouamé soffre: Terracciano 6: bravissimo su Di Fra… - LecceCalcio : Fiorentina-Lecce 1-0: vota le pagelle dei tifosi - - LecceFr : RT @PianetaLecce: Fiorentina-Lecce, le pagelle dei giallorossi - LabaroViola_ : PAGELLE FIORENTINA: DODÒ INARRESTABILE, AMRABAT DIGA, NICO GONZALEZ PREZIOSO -

...) 18.00 Salernitana - Bologna (- tabellino ) 20.45 Udinese - Milan (- tabellino ) Domenica 19 marzo 12.30 Sampdoria - Verona (- tabellino ) 15.00- Lecce (- ...... "A Mourinho squalifica sospesa per la carriera" Ledi Roma - Juventus: Rui Patricio ...45 Milan 2 Fine 2 Roma Domenica 15 Gennaio 2023 - 20:45 Roma 2 Fine 0Domenica 22 Gennaio 2023 -...Lee il tabellino di Monza - Cremonese , match valevole per la ventisettesima giornata del ... In virtù di questo risultato i biancorossi salgono al dodicesimo posto insieme allacon ...

Serie A, Fiorentina-Lecce: le pagelle dei giallorossi Pianetalecce

Fiorentina e Lecce scendono in campo per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I giallorossi si schierano con il consueto 433. In porta c’è Falcone: in difesa Gendrey, Baschirotto, ...Ma per segnare bisogna tirare in porta e i giallorossi di Baroni difettano in questo fondamentale. Lo dicono le pagelle di una sfida mediocre. La Fiorentina di Italiano batte il Lecce di Baroni con ...