Fine della guerra vicina? La scelta che facilita il negoziato: Putin spalle al muro (Di domenica 19 marzo 2023) Un'azione volta a spingere Vladimir Putin a negoziare per porre Fine alla guerra tra Ucraina e Russia. Negli scorsi giorni la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il numero uno del Cremlino, accusato di deportare i bambini ucraini. Dietro tale decisione del tribunale c'è una mossa politica, volta ad aprire serie trattative di pace. E Repubblica svela un retroscena ulteriore: “Secondo fonti direttamente coinvolte nelle inchieste, il mandato di arresto di venerdì lo ha voluto principalmente la Gran Bretagna, e potrebbe servire come una pedina di scambio per la trattativa”. L'altro filone d'indagine riguarda i crimini di guerra commessi contro Kiev ed è su questo in particolare che si stanno concentrando gli sforzi occidentali. “Il caso dei bambini non è particolarmente forte, rispetto ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 marzo 2023) Un'azione volta a spingere Vladimira negoziare per porreallatra Ucraina e Russia. Negli scorsi giorni la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto per il numero uno del Cremlino, accusato di deportare i bambini ucraini. Dietro tale decisione del tribunale c'è una mossa politica, volta ad aprire serie trattative di pace. E Repubblica svela un retroscena ulteriore: “Secondo fonti direttamente coinvolte nelle inchieste, il mandato di arresto di venerdì lo ha voluto principalmente la Gran Bretagna, e potrebbe servire come una pedina di scambio per la trattativa”. L'altro filone d'indagine riguarda i crimini dicommessi contro Kiev ed è su questo in particolare che si stanno concentrando gli sforzi occidentali. “Il caso dei bambini non è particolarmente forte, rispetto ...

