Figli dei gay e trans | stavolta Zaia non ci ha visto giusto

Due recenti casi che hanno per protagonisti amministratori locali della Lega hanno destato non poche polemiche interessate. Esse sono state aizzate da una sinistra che cerca di trovare negli avversari spaccature e divisioni profonde che non ci sono o che sono montate ad arte. Il primo caso riguarda il sindaco di Treviso, Mario Conte, che ha deciso, in contraddizione con un decreto firmato dal leader del suo partito, Matteo Salvini, di iscrivere all'anagrafe comunale i Figli di famiglie non eterosessuali. Il secondo caso è invece di qualche giorno fa e concerne l'apertura da parte della Regione Veneto di un centro per il cambiamento di sesso all'interno del Policlinico Universitario di Padova. Entrambe le decisioni sembrano in contrasto con le posizioni del partito. Il primo caso è sicuramente più eclatante perché la decisione del sindaco trevigiano, come ha prontamente ...

