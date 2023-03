Fiat sbarca in Algeria (Di domenica 19 marzo 2023) ALGERI (Algeria) - Durante una cerimonia presieduta da Ali Aoun, Ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica e da Tayeb Zitouni, Ministro del Commercio e delle esportazioni, Stellantis ha ... Leggi su motori.tiscali (Di domenica 19 marzo 2023) ALGERI () - Durante una cerimonia presieduta da Ali Aoun, Ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica e da Tayeb Zitouni, Ministro del Commercio e delle esportazioni, Stellantis ha ...

Fiat sbarca in Algeria ... raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30%, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all'anno e realizzerà quattro modelli FIAT. Per garantire un elevato livello di assistenza ai ... Il marchio Fiat sbarca in Algeria, sei modelli in vendita dal 21 marzo ... raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30 per cento, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all'anno e realizzerà quattro modelli Fiat. Per garantire un elevato livello di assistenza ... Giovanni Pugliese, Ambasciatore d'Italia in Algeria, Abdelkrim Touahria, Ambasciatore d'Algeria in Italia, Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa, Olivier François ... Stellantis annuncia il lancio di sei modelli Fiat per i clienti algerini a partire dal 21 marzo. Sono Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo e Fiat Ducato.