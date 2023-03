(Di domenica 19 marzo 2023) “Ciao, mamma, sono pronto per partire per il mio viaggio”. Luca dà un bacio alla sua mamma. “Dove vuoi andare? Hai appena indossato il pigiama per la notte”. “In tanti luoghi dove ci sono persone e città”. “Non potresti portarmi con te? Anche a me piacerebbe viaggiare”. “Devo chiedere a Gualtiero”. “Chi è Gualtiero?” “Il mio angelo custode. E’ lui che mi fa viaggiare”. “Davvero!?” “Gli domanderò se possiamo portarti con noi…” Quella notte la mamma si sente trasportare lontano. Incontra il suo bambino in compagnia di Gualtiero. “Ma allora è vero che la notte incontri il tuo angelo custode!” “Oggi andremo a visitare una città del futuro” annuncia Gualtiero. “Fai attenzione, Luca, perché da grande diventerai un architetto”. Si spostano velocemente nello spazio e nel tempo: “Ci troviamo sopra un parteTerra molto evoluta”. Sorvolano una città immersa nel verde: ...

Fiaba della domenica - Il bimbo viaggiatore - RomaDailyNews RomaDailyNews

