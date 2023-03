Festa papà, Vendola: “Famiglie arcobaleno? San Giuseppe non era padre biologico” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Anche la Festa del papà viene usata per fare polemica contro le Famiglie arcobaleno. È curioso ricordare che oggi è San Giuseppe, che è il simbolo, è l’icona della paternità. Peccato che San Giuseppe non fosse il papà biologico di suo figlio, fosse un papà sociale, un papà d’anima, un papà spirituale”. Lo afferma Nichi Vendola di Sinistra Italiana in un video su Instagram. “Io non so se San Giuseppe è tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo le polemiche attuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra, magari lo chiedano al ministro Sangiuliano. E comunque, bando a quelli che emettono volgarità anche in un giorno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Anche ladelviene usata per fare polemica contro le. È curioso ricordare che oggi è San, che è il simbolo, è l’icona della paternità. Peccato che Sannon fosse ildi suo figlio, fosse unsociale, und’anima, unspirituale”. Lo afferma Nichidi Sinistra Italiana in un video su Instagram. “Io non so se Sanè tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo le polemiche attuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra, magari lo chiedano al ministro Sangiuliano. E comunque, bando a quelli che emettono volgarità anche in un giorno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #19marzo buona Festa del Papà a tutti, in particolare a quei figli che hanno perso i padri in un cantiere, una fabb… - Inter : Quando lasci parlare il cuore ??? Buona festa del papà a tutti ???? #ForzaInter #FestaDelPapà - OfficialASRoma : Auguri a tutti i papà giallorossi ???? #ASRoma - _GrandeGiove_ : RT @luiswithyou: Oggi è la festa del papà...e ce n'è solo uno. Così come la mamma. Tutto il resto sono perversioni #LGBT. E francamente a… - AndreaTommasi1 : Squilla, risponde il mi babbo: Operatore: 'Chiamo da Fastweb, volevo proporvi questa offerta per il fisso....' Padr… -

Sgarbi inascoltabile sulle figlie a Domenica In: bufera su Mara Venier L'intervista di Vittorio Sgarbi a Domenica In nella puntata del 19 marzo dedicata alla Festa del papà è stata un qualcosa di inascoltabile. Una figura pessima da parte del programma e pure della conduttrice Mara Venier che, al posto di mettere un freno ad alcune dichiarazioni più che ... Vittorio Sgarbi a Domenica In con le figlie, la battuta (uscita male) a Evelina: 'Quelle nate nel 2000 sono tutte tr**e'. È bufera In occasione della festa del papà il critico d'arte è ospite di a per raccontare del suo ruolo di padre. E lo fa a modo suo, facendo più volte sorridere la conduttrice, e imbarazzandola anche. ' ... A Milano torna la sinistra 'arcobaleno' (ma non se n'era mai andata) Roma, 19 mar - Quella di oggi è una festa del papà dal sapore particolare. Infatti, nella giornata di ieri a Milano è andata in scena una manifestazione per protestare contro lo stop imposto dal governo alla registrazione di figli di ... L'intervista di Vittorio Sgarbi a Domenica In nella puntata del 19 marzo dedicata alladelè stata un qualcosa di inascoltabile. Una figura pessima da parte del programma e pure della conduttrice Mara Venier che, al posto di mettere un freno ad alcune dichiarazioni più che ...In occasione delladelil critico d'arte è ospite di a per raccontare del suo ruolo di padre. E lo fa a modo suo, facendo più volte sorridere la conduttrice, e imbarazzandola anche. ' ...Roma, 19 mar - Quella di oggi è unadeldal sapore particolare. Infatti, nella giornata di ieri a Milano è andata in scena una manifestazione per protestare contro lo stop imposto dal governo alla registrazione di figli di ... La foto della Meloni per la festa del papà: ecco cosa ha scritto ilGiornale.it