Festa papà | Vendola | “Famiglie arcobaleno? San Giuseppe non era padre biologico”

(Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Anche ladelviene usata per fare polemica contro le. È curioso ricordare che oggi è San, che è il simbolo, è l’icona della paternità. Peccato che Sannon fosse ildi suo figlio, fosse unsociale, und’anima, unspirituale”. Lo afferma Nichidi Sinistra Italiana in un video su Instagram. “Io non so se Sanè tra i riferimenti del cristianesimo esibito della destra, vedendo le polemiche attuali direi che è più Erode un riferimento per questa destra, magari lo chiedano al ministro Sangiuliano. E comunque, bando a quelli che emettono volgarità anche in un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #19marzo buona Festa del Papà a tutti, in particolare a quei figli che hanno perso i padri in un cantiere, una fabb… - Inter : Quando lasci parlare il cuore ??? Buona festa del papà a tutti ???? #ForzaInter #FestaDelPapà - enpaonlus : 19 marzo Festa del Papà. Sicurezza. Protezione. Insegnamento. La funzione determinante del padre. @lazampa… - LinaBuongiorno : RT @DiegoFusaro: Buona festa del papà - Lillino13390950 : RT @DiegoFusaro: Buona festa del papà -

I tifosi della Roma omaggiano Carlo Mazzone . Nel giorno del compleanno dell'ex allenatore giallorosso, che compie oggi 86 anni, e nel giorno delladel, i tifosi giallorossi, in Curva Sud, gli dedicano uno striscione firmato "Roma", uno dei gruppi principali. Questo il testo dello striscione: " Non bisogna solo vincere per essere ...Tutti per ladel, ognuno con un significato diverso. La ricorrenza di San Giuseppe diventa l'occasione, per la politica italiana, di posizionarsi, misurare le distanze, anche polemizzare, più o meno ...Il ruolo della donna In occasione delladel, Sgarbi è stato ospite di Mara Venier per raccontare del suo ruolo di padre . "Ho fatto tre figli con donne di 34 anni, ma la mia idea è che ...