Festa papà, Rampelli: “Auguri a chi sa di non potere essere padre senza una mamma” (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma. Affermazione tutt’altro che banale di questi tempi perché c’è chi ha scambiato le persone per oggetti o animali o specie arboree e i bambini per puffi, a proposito di peluche… “. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fdi, per la Festa del papà. “Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma, a coloro che, impossibilitati ad avere figli perché amano un altro uomo tengono per sé il loro desiderio e non compiono scelte egoistiche a danno delle donne di cui acquistano l’ovocita e affittano l’utero per nove mesi e dei bambini, destinati a ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – “a tutti iconsapevoli di non poterlouna. Affermazione tutt’altro che banale di questi tempi perché c’è chi ha scambiato le persone per oggetti o animali o specie arboree e i bambini per puffi, a proposito di peluche… “. Così Fabio, vicepresidente della Camera di Fdi, per ladel. “a tutti iconsapevoli di non poterlouna, a coloro che, impossibilitati ad avere figli perché amano un altro uomo tengono per sé il loro desiderio e non compiono scelte egoistiche a danno delle donne di cui acquistano l’ovocita e affittano l’utero per nove mesi e dei bambini, destinati a ...

