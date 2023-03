Festa del Papà, Vendola si paragona a San Giuseppe: “Anche lui non era un padre biologico” (Di domenica 19 marzo 2023) Si paragona a San Giuseppe, Anche lui si sente un padre “elettivo” e non biologico, ma altrettanto degno di considerazione. Nichi Vendola, che ha un figlio concepito in Canada da una madre che lo ha poi ceduto al suo compagno, vive con disinvoltura la propria idea di famiglia realizzata con il cosiddetto utero in affitto, pratica vietata per legge in Italia. E non rinuncia a una polemica un po’ blasfema. Festa del Papà, Vendola e il paragone con San Giuseppe “Anche la Festa del Papà viene usata per fare polemica contro le famiglie arcobaleno. È curioso ricordare che oggi è San Giuseppe, che è il simbolo, è l’icona della paternità. Peccato che San ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 marzo 2023) Sia Sanlui si sente un“elettivo” e non, ma altrettanto degno di considerazione. Nichi, che ha un figlio concepito in Canada da una madre che lo ha poi ceduto al suo compagno, vive con disinvoltura la propria idea di famiglia realizzata con il cosiddetto utero in affitto, pratica vietata per legge in Italia. E non rinuncia a una polemica un po’ blasfema.dele il paragone con Sanladelviene usata per fare polemica contro le famiglie arcobaleno. È curioso ricordare che oggi è San, che è il simbolo, è l’icona della paternità. Peccato che San ...

