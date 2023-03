Festa del papà, perché nel Regno Unito e in Irlanda oggi si fanno gli auguri alla mamma (Di domenica 19 marzo 2023) In Italia oggi, domenica 19 marzo, è il giorno dei papà. Messaggi, dolci (soprattutto zeppole di San Giuseppe), regali: i social (e non) si sono riempiti di auguri. Eppure, mentre in Italia si ringraziavano i babbi, all’estero c’è chi ha festeggiato la mamma. Come i reali inglesi che sul profilo Twitter del Duca e della duchessa del Galles hanno pubblicato una foto di Kate insieme con i tre figli, George, Charlotte e Louis, facendo gli auguri alla duchessa. Happy Mother’s Day from our family to yours ?? pic.twitter.com/kpZgj3NwhB — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 19, 2023 Il motivo? Nel Regno Unito e in Irlanda oggi si festeggia la Festa della mamma. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) In Italia, domenica 19 marzo, è il giorno dei. Messaggi, dolci (soprattutto zeppole di San Giuseppe), regali: i social (e non) si sono riempiti di. Eppure, mentre in Italia si ringraziavano i babbi, all’estero c’è chi ha festeggiato la. Come i reali inglesi che sul profilo Twitter del Duca e della duchessa del Galles hanno pubblicato una foto di Kate insieme con i tre figli, George, Charlotte e Louis, facendo gliduchessa. Happy Mother’s Day from our family to yours ?? pic.twitter.com/kpZgj3NwhB — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 19, 2023 Il motivo? Nele insi festeggia ladella. A ...

