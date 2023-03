Festa del papà, il tributo della Meloni a chi “fa il massimo per i propri figli” e al compagno Andrea (Di domenica 19 marzo 2023) E’ rivolto a tutti i papà, e anche a quello di sua figlia Ginevra, il messaggio della premier Giorgia Meloni nel giorno della Festa del papà postato su Facebook. “Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile”, scrive Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae con il compagno Andrea Giambruno e la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 marzo 2023) E’ rivolto a tutti i, e anche a quello di suaa Ginevra, il messaggiopremier Giorgianel giornodelpostato su Facebook. “Ai sacrifici che fate per dare ilai vostri, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i. E ad, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile”, scrive Giorgia, postando una foto che la ritrae con ilGiambruno e la ...

