Festa del Papà: i toccanti auguri dei VIP. Pamela Prati commuove il web (Di domenica 19 marzo 2023) Da Pamela Prati ad Emma Marrone, i toccanti auguri dei VIP ai Papà fanno il giro del web La Festa del Papà è da sempre un momento di condivisione social anche per VIP e volti noti dello spettacolo. Nelle ultime ore tanti gli auguri social dedicati ai Papà, tra i più toccanti quelli di Pamela Prati ed Emma Marrone, ma anche Simona Ventura, Eva Grimaldi e l’ex gieffina Manila Nazzaro. la cantante pugliese, la showgirl, l’attrice e la conduttrice hanno perso il Papà e le loro parole commuovono il web. Mentre per Manila, caso in cui la figura paterna c’è ancora, gli auguri non vogliono essere un saluto ma un ringraziamento. La Miss Italia, però, coglie ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 marzo 2023) Daad Emma Marrone, idei VIP aifanno il giro del web Ladelè da sempre un momento di condivisione social anche per VIP e volti noti dello spettacolo. Nelle ultime ore tanti glisocial dedicati ai, tra i piùquelli died Emma Marrone, ma anche Simona Ventura, Eva Grimaldi e l’ex gieffina Manila Nazzaro. la cantante pugliese, la showgirl, l’attrice e la conduttrice hanno perso ile le loro parole commuovono il web. Mentre per Manila, caso in cui la figura paterna c’è ancora, glinon vogliono essere un saluto ma un ringraziamento. La Miss Italia, però, coglie ...

