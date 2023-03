Festa del Papà, i dati sui congedi di paternità dell’ultimo decennio (Di domenica 19 marzo 2023) Sono in aumento in Italia congedi e dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo di paternità cresce in quasi 10 anni di oltre 38 punti percentuali. Nel 2021, 155mila neoPapà usufruiscono di questa misura. A renderlo noto è Save the Children, in occasione della Festa del Papà. L’organizzazione analizza, attraverso la lente dei dati, nuovi trend della paternità nel nostro Paese. Tra il 2020 e il 2021 le richieste di congedo aumentano per i seguenti motivi: servizi di cura (più 43,9 per cento); organizzazione del lavoro in azienda (più 66,2 per cento). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 19 marzo 2023) Sono in aumento in Italiae dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo dicresce in quasi 10 anni di oltre 38 punti percentuali. Nel 2021, 155mila neousufruiscono di questa misura. A renderlo noto è Save the Children, in occasione delladel. L’organizzazione analizza, attraverso la lente dei, nuovi trend dellanel nostro Paese. Tra il 2020 e il 2021 le richieste di congedo aumentano per i seguenti motivi: servizi di cura (più 43,9 per cento); organizzazione del lavoro in azienda (più 66,2 per cento). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

