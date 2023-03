Festa del papà, gli auguri di Silvio Berlusconi (Di domenica 19 marzo 2023) MILANO – “auguri a tutti i papà. A quelli che lavorano e si impegnano per dare un futuro migliore ai propri figli e anche a quelli, come il mio, che non ci sono più e mi ha insegnato ad avere sempre il sole in tasca e a saperlo donare agli altri”. Così sulla sua pagina Facebook il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi (foto), in occasione della Festa del papà che si celebra oggi, 19 marzo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 19 marzo 2023) MILANO – “a tutti i. A quelli che lavorano e si impegnano per dare un futuro migliore ai propri figli e anche a quelli, come il mio, che non ci sono più e mi ha insegnato ad avere sempre il sole in tasca e a saperlo donare agli altri”. Così sulla sua pagina Facebook il leader di Forza Italia,(foto), in occasione delladelche si celebra oggi, 19 marzo. L'articolo L'Opinionista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #19marzo buona Festa del Papà a tutti, in particolare a quei figli che hanno perso i padri in un cantiere, una fabb… - Inter : Quando lasci parlare il cuore ??? Buona festa del papà a tutti ???? #ForzaInter #FestaDelPapà - OfficialASRoma : Auguri a tutti i papà giallorossi ???? #ASRoma - sadape54 : RT @salvinimi: Salvini oggi farà gli auguri della festa del papà agli italiani. Lui, quella mer,, che non si faceva scrupoli a dividere i… - Rainroom93 : lol la festa del papà mi provoca qualche effetto solo adesso -