Festa del papà | gli auguri di Giorgia Meloni

ROMA – "Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile". Così sui social la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto) in occasione della Festa del papà che si celebra oggi, 19 marzo. L'articolo L'Opinionista.

