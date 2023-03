Festa del Papà e aumento costi delle zeppole, Pascale:” Momento difficile, ma abbiamo lasciato i prezzi invariati” (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della “Festa del Papà“, ogni 19 Marzo, c’è la corsa all’acquisto delle zeppole di San Giuseppe. Pasticcerie, forni e supermercati in questa giornata hanno sempre fatto grandi affari anche se, a causa dell’aumento dei prodotti, forse i prezzi sono un po’ aumentati rispetto agli anni precedenti. “ L’aumento purtroppo c’è stato ma, da parte nostra non l’abbiamo mai applicato davvero, in quanto i prezzi sono rimasti sempre gli stessi – queste le parole di Roberto Pascale, titolare della centenaria pasticceria avellinese De Pascale sita a corso Vittorio Emanuele che continua – alla fonte delle materie prime gli aumenti li stiamo subendo mensilmente, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della “del“, ogni 19 Marzo, c’è la corsa all’acquistodi San Giuseppe. Pasticcerie, forni e supermercati in questa giornata hanno sempre fatto grandi affari anche se, a causa dell’dei prodotti, forse isono un po’ aumentati rispetto agli anni precedenti. “ L’purtroppo c’è stato ma, da parte nostra non l’mai applicato davvero, in quanto isono rimasti sempre gli stessi – queste le parole di Roberto, titolare della centenaria pasticceria avellinese Desita a corso Vittorio Emanuele che continua – alla fontematerie prime gli aumenti li stiamo subendo mensilmente, ...

