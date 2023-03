Festa a Catanzaro | “incubo finito” | il ritorno in Serie B dopo 17 anni Risorge anche il Catania | promosso in C

(Di domenica 19 marzo 2023) “”: è la scritta sulle maglie dei calciatori del, che17di purgatorio ritrova laB. La squadra di Vivarini conquista la matematica promozione con cinque giornate di anticipo, grazie alla vittoria per 2 a 0 contro la Gelbison, nel match giocato in campo neutro a Salerno. Le reti di Iemmello al 18esimo e Brignola al 93esimo danno il via alla, per una piazza che aspetta ilnellacadetta dall’ultimo campionato in B della stagione 2005/2006, prima del fallimento. Ilha dominato il campionato diC Girone C: ora ha 86 punti in classifica, 16 in più del Crotone secondo. Un cammino praticamente perfetto, macchiato (si fa per dire) da ...

Con la vittoria fuori casa per 2 - 0 contro la Gelbison, sul neutro di Salerno, ilottiene con cinque giornate di anticipo la promozione in serie B. L'undici di Vincenzo Vivarini torna così nella serie cadetta dopo 17 anni. Grande entusiasmo per i quasi diecimila tifosi ...

