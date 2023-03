Fernando Alonso insolitamente timido | “Vittoria? Non lo so…”

(Di domenica 19 marzo 2023) L’Aston Martin discatterà dalla seconda posizione della griglia di partenza del Gran Premio di Arabia Saudita. L’esperto spagnolo ha davvero la possibilità di vincere la contesa battendo, ovviamente, la Red Bull di Sergio Perez e di Max Verstappen che, seppur partendo dalle retrovie, potrebbe rimontare sfruttando la potenza della vettura? Le dichiarazioni didi Aston Martin dopo le Qualifiche (Credit foto – pagina Facebook Aston Martin Phnom Penh)“Battere Perez? Non lo so – ha dichiarato, intervistato dai giornalisti presenti a Jeddah – Penso che non siamo ancora in quella posizione. Penso al ritmo puro, penso che la Red Bull sia in un altro campionato. E penso che dobbiamo concentrarci di più sulle squadre dietro. Quindi la ...

In pole c'è il compagno di scuderia Sergio Perez , seguito da. In seconda fila ci sono invece George Russell e Carlos Sainz. Le Ferrari hanno reagito alla grande dopo un venerdì nero ...No che non è tutta matematica, la Formula 1 , come dice quello splendido vecchiaccio di. Ma stavolta le variabili sembrano ancora più impazzite: l'imprendibile Max Verstappen scende dalla sua astronave a metà qualifica abbandonato dal semiasse posteriore della blu . ...Accanto a Perez, in prima fila c'è(Aston Martin). In seconda George Russell (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari). In terza Lance Stroll (Aston Martin) e Esteban Ocon (Alpine). Partono ...

F1, Gp Arabia Saudita. Pole a Perez davanti ad Alonso, Sainz in seconda fila RaiNews

Cambiano le piste non i valori in campo. Sulla velocissima Jeddah con l’asfalto gentile, la gerarchia sarebbe stata la stessa del Bahrain che ha il manto che si mangia le gomme. Le spaziali ...Sergio Perez ha conquistato una meravigliosa pole position: al fianco del messicano ci sarà Fernando Alonso che torna così in prima fila. Straordinarie qualifiche anche per Charles Leclerc: il ...