Fermo amministrativo della macchina. Ecco come funziona veramente (Di domenica 19 marzo 2023) Un Fermo amministrativo su un veicolo altro non è che una garanzia su un debito che si deve saldare. Ma da cosa è dovuto e quali sono le conseguenze. L'Agenzia delle Entrate Riscossione comporta per il veicolo il divieto di circolazione nel momento in cui si rende conto che ci sono delle valide motivazioni (debito) in corso per l'intestatario del veicolo. Il Fermo amministrativo sul veicolo scatta, quando ci sono cartelle esattoriali non pagate. Cerchiamo di comprendere come funziona il Fermo amministrativo, come si può procedere alla cancellazione o alla sospensione. – Formatonews.itSe vi viene recapitata una cartella esattoriale, dall'Agenzia delle Entrate Riscossione o da un qualsiasi altro ente preposto alla ...

