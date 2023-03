Ferita da una motosega: donna muore sotto gli occhi del marito (Di domenica 19 marzo 2023) Una donna di 73 anni, Paola Martinelli, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto mentre era impegnata a svolgere dei lavori di giardinaggio all'interno di un complesso di via Monsereno, a Imbersago, in provincia di Lecco... Leggi su europa.today (Di domenica 19 marzo 2023) Unadi 73 anni, Paola Martinelli, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto mentre era impegnata a svolgere dei lavori di giardinaggio all'interno di un complesso di via Monsereno, a Imbersago, in provincia di Lecco...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Il #16marzo di 45 anni fa veniva rapito #AldoMoro dalle Brigate Rosse. Una ferita ancora aperta, una delle pagine p… - Antonio_Tajani : #Gerusalemme #YadVashem Quando torno in questi luoghi si riapre una dolorosa ferita. Dobbiamo mantenere viva la mem… - angelomangiante : Infortunio Lorenzo #Pellegrini. 30 punti di sutura per la ferita lacero contusa nella zona fronto-parietale. Out… - CaligaraAnna : RT @RobertaPapa13: Mi chiamo Nerone 3473621143 luigi Nerone era destinato a un canile lager , con tanto di zampa ferita. Non abbiamo avuto… - nonnageca : RT @RobertaPapa13: Mi chiamo Nerone 3473621143 luigi Nerone era destinato a un canile lager , con tanto di zampa ferita. Non abbiamo avuto… -