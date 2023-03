Fellini e Visconti | maestri contro

Leggi su formiche

(Di domenica 19 marzo 2023)si odiano. E mentre si odiano, realizzano in contemporanea, tra il maggio e l’ottobre del 1962, niente di meno che “8 ½” e “Il Gattopardo”. Due film profondamente diversi, all’apparenza, ma in realtà legati da innumerevoli fili più o meno sottili. Francesco Piccolo in “La bella confusione” stende questa doppia descrizione incrociata di grande cinema, in pagine di avvincente densità: di temi, di personaggi, di riflessioni. Quest’invito alla lettura propone un breve percorso attraverso il libro per citazioni di brani e nomi. Innanzitutto, le cattiverie. Ce ne sono diverse, infilate e dettagliate da Piccolo. Eccone alcune. Il dolore di Ennio. La vita privata di Flaiano fu segnata da un dolore gravissimo: l’encefalopatia della figlia Luisa. “(ma non soltanto lui) evitava Luisa, alcuni amici quando arrivavano a ...