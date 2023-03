Fedez che dice? Chiara Ferragni, occhio al lato B: dopo questa foto... | Guarda (Di domenica 19 marzo 2023) Lei in Marocco, lui a casa. Si parla di Chiara Ferragni, volata a Marrakech con il suo gruppo di lavoro, mentre Fedez è rimasto a Milano insieme ai figli, Leone e Vittoria. La prima prova-bikini, per l'influencer, che ovviamente documenta tutto sui social, con foto piccanti che raccolgono le solite accuse degli haters, secondo i quali avrebbe "modificato" il lato B. Ai posteri l'ardua sentenza. Ferragni aveva anticipato il viaggio già qualche giorno fa, una "capatina" in Marocco per lavoro e divertimento, il tutto va da sé alloggiando nei luoghi più esclusivi del paese. E così ecco gli scatti a bordo piscina, "first swim of the season", scrive Chiara, ovvero "prima nuotata della stagione". Il tutto in un resort da mille e una notte. Insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Lei in Marocco, lui a casa. Si parla di, volata a Marrakech con il suo gruppo di lavoro, mentreè rimasto a Milano insieme ai figli, Leone e Vittoria. La prima prova-bikini, per l'influencer, che ovviamente documenta tutto sui social, conpiccanti che raccolgono le solite accuse degli haters, secondo i quali avrebbe "modificato" ilB. Ai posteri l'ardua sentenza.aveva anticipato il viaggio già qualche giorno fa, una "capatina" in Marocco per lavoro e divertimento, il tutto va da sé alloggiando nei luoghi più esclusivi del paese. E così ecco gli scatti a bordo piscina, "first swim of the season", scrive, ovvero "prima nuotata della stagione". Il tutto in un resort da mille e una notte. Insomma, ...

