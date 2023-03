Federica canta Tango ad Amici | Tananai le scrive | “Mi hai fatto emozionare”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 19 marzo 2023)ade scoppia in lacrime, lacrime condivise anche dalnte del pezzo.leinfatti in tempo reale sui social, mentre la concorrente era in attesa di conoscere il verdetto dell’ultimo ballottaggio della prima puntata del serale che la vedeva in sfida contro ilnte NDG. Abbandonati gli studi dial termine della puntata numero 1 della fase serale, Maria De Filippi ha convocato entrambi i concorrenti al ballottaggio per parlarci a pochi minuti dal verdetto della giuria. I giurati disi sono espressi in studio subito dopo le esibizioni ma i due concorrenti a rischio eliminazione hanno scoperto il verdetto solo in casetta, qualche minuto dopo, una strategia ...