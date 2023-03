Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Faraoni: «Stankovic e Inter Triplete, solo bei ricordi. Osservavo…» - FcInterNewsit : Faraoni ritrova Stankovic: 'Ho avuto l'onore di giocare con lui, ho bellissimi ricordi e un grande rispetto' - sportli26181512 : Verona, Faraoni elogia Stankovic: ma quando hanno giocato insieme?: Davide Faraoni, esterno del Verona, parla ai mi… - internewsit : Faraoni: «Stankovic e Inter Triplete, solo bei ricordi. Osservavo...» - - CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole di #Faraoni prima della gara con la Sampdoria -

Allenatore:. VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola;, Duda, Tameze, Doig; ...... allenatori di Sampdoria e Verona - Calciomercato.itDa un lato i blucerchiati di Dejan, ... VERONA Montipó; Dawidowicz, Magnani, Coppola;, Tameze, Duda, Doig; Braaf, Lazovic; Djuric. ...Allenatore:VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola;, Duda, Tameze, De Paoli; Lazovic, Kallon; Djuric. Allenatore: Zaffaroni. TAGS sampdoria verona CONDIVIDI ...

Faraoni ritrova Stankovic: "Ho avuto l'onore di giocare con lui, ho bellissimi ricordi e un grande... Fcinternews.it

Genova – Per lo scontro diretto con il Verona, Dejan Stankovic ritrova Cuisance e lo schiera dal primo minuto alle spalle di Gabbiadini punta unica. Confermato il trio difensivo già visto con la ...Punti salvezza in palio al "Ferraris". Per la Sampdoria è l'ultima spiaggia, per il Verona l'occasione di avvicinare lo Spezia. Dejan Stankovic conferma le aspettative con il 3-4-2-1 con Gabbiadini ...