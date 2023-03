Famiglie arcobaleno | cosa prevede la proposta di legge con poche possibilità di approvazione

(Di domenica 19 marzo 2023) La segretaria dem Schlein prova a compattare l’opposizione sulladia firma di Zan chematrimonio egualitario, adozioni anche per coppie omosessuali e per single e trascrizioni alla nascita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Convivono, si sono separati, hanno divorziato, hanno figli nati fuori dal matrimonio e avuto figli da più matrimoni… - emmabonino : La manifestazione di oggi contesta la circolare del Ministro degli interni contro il riconoscimento dei figli di co… - SimoneAlliva : C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha de… - Archiloco91 : @pietroraffa @FamArcobaleno Sulle famiglie non arcobaleno ( esattamente che significa? ) invece ci avete cagato sop… - Raffael31388386 : RT @SimoneAlliva: C’è anche #EllySchlein in piazza a Milano con Alessandro Zan e le Famiglie Arcobaleno. La segretaria del #Pd ha detto ch… -

... corteo per Dax: muri imbrattati e banche danneggiate "Giù le mani dai nostri figli" Fotogallery - Milano, la manifestazione delle: presenti anche Schlein e Sala presenti crosetto ......alla Pascale che non è facile passare da essere la compagna del Berlusca a paladina... sulle strisce pedonali, ammorbando poveracci che vogliono solo andare a lavorare o dalle. Lo ...Il dibattito era incentrato sulla manifestazione dellea Milano, scese in piazza dopo lo stop della registrazione all'anagrafe dei propri figli . Rampelli, nel suo ragionamento ...

Famiglie arcobaleno in piazza a Milano, Schlein: "Pronta la legge per registrare i figli". Sala: "Se il Parlamento si muove ... La Repubblica

è stata una settimana nera per i diritti delle famiglie arcobaleno in Italia. E la maggioranza continua a utilizzare la Gpa, la gestazione per altri, ovvero la pratica attraverso cui una donna sceglie ...Oltre diecimila persone sono scese in piazza, ieri, a Milano contro lo stop alle registrazioni per i figli di coppie unigenitoriali deciso dal governo Meloni, in direzione opposta rispetto alle ...