Famiglie arcobaleno, 10mila le persone in piazza a Milano (Di domenica 19 marzo 2023) per manifestare contro le scelte del governo. In piazza anche Schlein e Sala Erano in 10mila in piazza a Milano per manifestare in sostegno delle Famiglie omogenitoriali al grido di slogan come: "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie", "E' l'amore che crea una famiglia" e "Spiegate voi a mio figlio che non sono sua madre". Accanto ai manifestanti il sindaco di Milano Beppe Sala e il segretario Pd Elly Schlein, che ha detto: "Ci stiamo già muovendo e c'è qui anche Alessandro Zan per portare avanti anche in Parlamento le aspettative che sono emerse dalla piazza. Cioè di poter vedere riconosciuto per legge il diritto delle coppie omogenitoriali ". Schlein ha detto: "Con una legge preparata e scritta insieme alle associazioni, alle Famiglie ...

