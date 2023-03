FA Cup 2022/2023, Brighton in semifinale: 5 gol al Grimsby (Di domenica 19 marzo 2023) Il Brighton di Roberto De Zerbi vola in semifinale di FA Cup 2022/2023. All’Amex Stadium i padroni di casa passeggiano contro il Grimsby. Al 6? è Undav a sbloccare il risultato, ma il primo tempo si chiude col vantaggio di misura. Nella ripresa la squadra del tecnico italiano dilaga: tra il 51? e il 70? arriva la doppietta di Ferguson, su assist di MacAllister prima e Undav poi. All’82’ è March a realizzare il poker, prima del definitivo 5-0 siglato da Mitoma. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ildi Roberto De Zerbi vola indi FA Cup. All’Amex Stadium i padroni di casa passeggiano contro il. Al 6? è Undav a sbloccare il risultato, ma il primo tempo si chiude col vantaggio di misura. Nella ripresa la squadra del tecnico italiano dilaga: tra il 51? e il 70? arriva la doppietta di Ferguson, su assist di MacAllister prima e Undav poi. All’82’ è March a realizzare il poker, prima del definitivo 5-0 siglato da Mitoma. SportFace.

