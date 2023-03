F1 | Toto Wolff | “Sono ottimista | la squadra sta lavorando bene”

(Di domenica 19 marzo 2023) Sergio Perez ha vinto il Gran Premio dell’Arabia Saudita davanti al compagno di scuderia Max Verstappen, andando a formare la seconda doppietta Red Bull della stagione dopo quella di Sakhir, in Bahrain. Esce positivamente da questo weekend la Mercedes, con il terzo posto di George Russell e il quinto di Lewis Hamilton. Queste le parole del team principal: “Le Red Bullpiù veloci, maper il futuro. “Stiamo cambiando la carrozzeria dell’auto, stiamo esaminando tutte le aree e il team di Brackley staal massimo. È bello raccogliere risultati come in questo weekend“. “Red Bull e Aston Martinveramente forti, hanno un aspetto simile. La nostra priorità è fare una macchina veloce, anche se sembrasse un autobus a due piani ...

ha già annunciato che il concetto della macchina dovrà cambiare, altro indizio di quello che si diceva prima: questo doveva essere un anno di evoluzione, invece serviranno rivoluzioni. E ...Magari davvero, come aveva dettoprima del via, e mica tanto per scherzo, la RedBull ha voluto partire dietro con Verstappen per fare la doppietta in rimonta. Tanto il divario con gli ...Semiasse k.o., che della Red Bull e di Max Verstappen non è esattamente il primo tifoso, lo aveva già ipotizzato ieri, dopo la conclusione delle qualifiche, quando si è capito senza più dubbi che il ...

Lewis Hamilton, dove sei Dopo aver chiuso il 2022 senza neppure una vittoria e una pole position per la prima volta nella sua straordinaria carriera, Lewis Hamilton aveva raccontato in inverno di ave ...