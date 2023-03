F1, Sergio Perez: “Volevo vincere a Jeddah sin dall’anno scorso, la Safety Car mi voleva togliere il successo” (Di domenica 19 marzo 2023) Sergio Perez è al settimo cielo dopo essersi aggiudicato il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato cittadino di Jeddah, infatti, il messicano ha dominato la scena, tenendo a bada tutti i rivali e, soprattutto, negando la rimonta completa al suo compagno di scuderia Max Verstappen. Ennesima prova di forza per la Red Bull che piazza nuovamente la doppietta con una dimostrazione di superiorità letteralmente incredibile, con gli avversari distanti anni luce. Al termine della gara il nativo di Guadalajara ha raccontato le sue emozioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio: “Molto più dura di quello che mi sarei aspettato. La Safety Car è stata complicata da gestire, sembrava ci volesse togliere la vittoria. Io ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023)è al settimo cielo dopo essersi aggiudicato il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato cittadino di, infatti, il messicano ha dominato la scena, tenendo a bada tutti i rivali e, soprattutto, negando la rimonta completa al suo compagno di scuderia Max Verstappen. Ennesima prova di forza per la Red Bull che piazza nuovamente la doppietta con una dimostrazione di superiorità letteralmente incredibile, con gli avversari distanti anni luce. Al termine della gara il nativo di Guadalajara ha raccontato le sue emozioni nel corso delle interviste di rito sotto il podio: “Molto più dura di quello che mi sarei aspettato. LaCar è stata complicata da gestire, sembrava ci volessela vittoria. Io ...

