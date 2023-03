F1, Sergio Perez ha la sua occasione a Gedda. Sainz per il podio, Leclerc e Verstappen devono rimontare (Di domenica 19 marzo 2023) Signore e signori, allacciate le cinture. Dalle ore 18.00 italiane, le 20.00 a Gedda, caleranno le tenebre in Arabia Saudita e le luci artificiali illumineranno la scena per una gara che si prospetta ricca di contenuti, secondo round del Mondiale 2023 di F1. Si parte dalla Red Bull, una strepitosa monoposto creata dal geniale Adrian Newey, efficiente nel vero senso del termine: velocità di punta strepitose e percorrenza in curva invidiabile. Gioco, partita e incontro, verrebbe da dirla così, ma la F1 non è il tennis e allora si dovrà attendere. Sì, perché non è solo questione di prestazione, ma anche di affidabilità. Il messicano Sergio Perez ha rappresentato perfettamente il concetto di performance, divorando l’asfalto saudita con facilità e prendendosi la pole. Ha la sua occasione Checo perché il team-mate, il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Signore e signori, allacciate le cinture. Dalle ore 18.00 italiane, le 20.00 a, caleranno le tenebre in Arabia Saudita e le luci artificiali illumineranno la scena per una gara che si prospetta ricca di contenuti, secondo round del Mondiale 2023 di F1. Si parte dalla Red Bull, una strepitosa monoposto creata dal geniale Adrian Newey, efficiente nel vero senso del termine: velocità di punta strepitose e percorrenza in curva invidiabile. Gioco, partita e incontro, verrebbe da dirla così, ma la F1 non è il tennis e allora si dovrà attendere. Sì, perché non è solo questione di prestazione, ma anche di affidabilità. Il messicanoha rappresentato perfettamente il concetto di performance, divorando l’asfalto saudita con facilità e prendendosi la pole. Ha la suaCheco perché il team-mate, il ...

