F1, Perez vince a Jeddah davanti a Verstappen e Alonso (Di domenica 19 marzo 2023) Doppietta Red Bull nel GP dell’Arabia Saudita: a Jeddah vince Sergio Perez che era scattato dalla pole position. Il messicano precede Max Verstappen (in rimonta dall’ottava fila) che è leader del Mondiale grazie al giro più veloce della gara Sergio Perez (Red Bull) Max Verstappen (Red Bull) a 5?355 Fernando Alonso (Aston Martin) a ?20?728 George Russell (Mercedes) a 25?866 Lewis Hamilton (Mercedes) a 31?065 Carlos Sainz (Ferrari) a 35?876 Charles Leclerc (Ferrari) a 43?162 Esteban Ocon (Alpine) a 52?832 Pierre Gasly (Alpine) a 54?747 Kevin Magnussen (Haas) a 1’04?826 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) a 1’07?494 Nico Hulkenberg (Haas) a 1’10?588 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1’16?060 Nyck de Vries (Alpha Tauri) a 1’17?478 Oscar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023) Doppietta Red Bull nel GP dell’Arabia Saudita: aSergioche era scattato dalla pole position. Il messicano precede Max(in rimonta dall’ottava fila) che è leader del Mondiale grazie al giro più veloce della gara Sergio(Red Bull) Max(Red Bull) a 5?355 Fernando(Aston Martin) a ?20?728 George Russell (Mercedes) a 25?866 Lewis Hamilton (Mercedes) a 31?065 Carlos Sainz (Ferrari) a 35?876 Charles Leclerc (Ferrari) a 43?162 Esteban Ocon (Alpine) a 52?832 Pierre Gasly (Alpine) a 54?747 Kevin Magnussen (Haas) a 1’04?826 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) a 1’07?494 Nico Hulkenberg (Haas) a 1’10?588 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) a 1’16?060 Nyck de Vries (Alpha Tauri) a 1’17?478 Oscar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... The_Real_Ref : RT @sabbatini: Perez vince di forza in una gara tirata giro veloce dopo giro veloce contro VER in #SaudiArabianGP Max però risale da 15. a… - federicob95 : RT @P300it: F1 | GP Arabia Saudita 2023, gara: Pérez vince, Verstappen è 2° su Alonso che perde il podio per penalità. Russell è 3°, Merced… - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2023, gara: Pérez vince, Verstappen è 2° su Alonso che perde il podio per penalità. Russell… - MasterblogBo : GEDDA (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Doppietta Red Bull al GP dell’Arabia Saudita. Vince Sergio Perez, secondo Max… - TuttoQuaNews : RT @RaiNews: F1, GP d'Arabia Saudita. Vince Perez secondo Verstappen che recupera 14 posizioni. Dominio delle Red Bull, le Ferrari in sesta… -