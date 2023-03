F1 oggi su TV8: a che ora inizia la gara in chiaro, programma, differita (Di domenica 19 marzo 2023) Domenica 19 marzo (a partire dalle ore 18.00) andrà in scena il GP di Arabia Saudita 2023, seconda tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Jeddah. Si preannuncia grande spettacolo in Medio Oriente, anche perché l’esito a sorpresa delle qualifiche ha stravolto la potenziale griglia di partenza. Max Verstappen, grande favorito della vigilia, ha avuto un problema meccanico sulla sua Red Bull e dunque dovrà cercare la rimonta dalla 15ma piazzola. Charles Leclerc, invece, è stato splendido secondo in qualifica, ma dovrà scontare una penalità di dieci posizioni a causa della sostituzione della centralina e dunque partirà in 12ma posizione. Sergio Perez ha conquistato di forza la pole position e con la sua Red Bull inseguirà il grande colpaccio. Il messicano sarà affiancato in prima fila dal sempre più redivivo Fernando Alondo, baldanzoso al volante della Aston Martin. In seconda ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Domenica 19 marzo (a partire dalle ore 18.00) andrà in scena il GP di Arabia Saudita 2023, seconda tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Jeddah. Si preannuncia grande spettacolo in Medio Oriente, anche perché l’esito a sorpresa delle qualifiche ha stravolto la potenziale griglia di partenza. Max Verstappen, grande favorito della vigilia, ha avuto un problema meccanico sulla sua Red Bull e dunque dovrà cercare la rimonta dalla 15ma piazzola. Charles Leclerc, invece, è stato splendido secondo in qualifica, ma dovrà scontare una penalità di dieci posizioni a causa della sostituzione della centralina e dunque partirà in 12ma posizione. Sergio Perez ha conquistato di forza la pole position e con la sua Red Bull inseguirà il grande colpaccio. Il messicano sarà affiancato in prima fila dal sempre più redivivo Fernando Alondo, baldanzoso al volante della Aston Martin. In seconda ...

