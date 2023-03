F1 oggi, diretta Gp Arabia Saudita da Jeddah: Perez in testa, poi Verstappen - Sport - Formula1 (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo appuntamento del mondiale: volano le Red Bull. Le Ferrari inseguono, ma sono lontane dal ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo appuntamento del mondiale: volano le Red Bull. Le Ferrari inseguono, ma sono lontane dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Oggi nel 1851 andava in scena qui un altro dei regali che Giuseppe Verdi donò a tutti: Rigoletto! Ascoltiamo una de… - AngeloCiocca : ?? IN DIRETTA! Seguitemi !! ?? Oggi l’Ue, HA APPROVATO UNA VERA E PROPRIA PATRIMONIALE SULLA CASA, che condannerà mil… - teatrolafenice : 'Là ci darem la mano'. A cantarla come Don Giovanni è Markus Werba, come Zerlina Irini Kyriakidou. Un omaggio a Lor… - Gabriel58763221 : Ho come la sensazione che dopo oggi la F1 in Italia non la guarderà più nessuno e le gare le daranno tutte in diret… - Graciel59969018 : RT @FrancoSimoneFS: ALLE 18:00 (ORA ITALIANA)... Oggi alle 14:00 in Argentina (18:00 in Italia) ci godiamo la penultima trasmissione della… -