F1, Max Verstappen: “Dato tutto per il giro veloce e rimanere in testa al Mondiale” (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo round del Mondiale 2023 di F1 che va in archivio e seconda doppietta della Red Bull. La vittoria è andata al messicano Sergio Perez che, sfruttando l’ottimo passo gara della sua RB19, è riuscito a riprendersi la testa, persa al via da Fernando Alonso, per fare il suo ritmo e andare in fuga. Da dietro c’è stata la grande rimonta di Max Verstappen che, sfruttando anche la Safety Car, è riuscito a risalire fino al secondo posto, mettendo in mostra le grandi qualità del pacchetto anglo-austriaco, realizzando nell’ultima tornata il giro più veloce della gara di Gedda, che gli ha permesso di rimanere in vetta alla classifica di questo campionato, a precedere Perez. “Non è stato semplice rimontare perché all’inizio scivolavo con la macchina. Una volta liberatomi del traffico, avevo un ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Secondo round del2023 di F1 che va in archivio e seconda doppietta della Red Bull. La vittoria è andata al messicano Sergio Perez che, sfruttando l’ottimo passo gara della sua RB19, è riuscito a riprendersi la, persa al via da Fernando Alonso, per fare il suo ritmo e andare in fuga. Da dietro c’è stata la grande rimonta di Maxche, sfruttando anche la Safety Car, è riuscito a risalire fino al secondo posto, mettendo in mostra le grandi qualità del pacchetto anglo-austriaco, realizzando nell’ultima tornata ilpiùdella gara di Gedda, che gli ha permesso diin vetta alla classifica di questo campionato, a precedere Perez. “Non è stato semplice rimontare perché all’inizio scivolavo con la macchina. Una volta liberatomi del traffico, avevo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++COLPO DI SCENA NELLE QUALIFICHE: PROBLEMA PER MAX #VERSTAPPEN, PARTIRA' QUINDICESIMO+++ #F1 #GPArabiaSaudita - mariotvz : ?? ???? Sergio Checo ?? ?? ???? Max Verstappen ?? ???? Fernando Alonso - Formula1WM : A margine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Max Verstappen è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare… - Niickwll : RT @hhamiltoonn: Max verstappen subindo e o leclerc nao sai do nono - OA_Sport : F1, Max Verstappen: “Dato tutto per il giro veloce e rimanere in testa al Mondiale” - -