F1 | la Red Bull può vincere tutte le gare? 23 23 non impossibile | ma occhio a imprevisti e gare ‘pazze’

(Di domenica 19 marzo 2023) Verstappen-Perez in Bahrain, Perez-Verstappen in Arabia Saudita. Comincia così il 2023 della Formula Uno, con una netta superiorità della Rednei confronti di un terzetto inseguitore (a debita distanza) composto da Aston Martin, Ferrari e Mercedes. I valori in campo emersi nelle prime due tappe del campionato sono già abbastanza indicativi, anche se per avere un quadro completo bisognerà comunque attendere qualche settimana e soprattutto le piste europee. In ogni caso il Drink Team ha messo in evidenza una prova di forza impressionante su due circuiti completamente diversi l’uno dall’altro, lanciando un segnale inequivocabile al resto della griglia ed ipotecando probabilmente la seconda doppietta consecutiva Mondiale piloti-costruttori. L’unico punto debole di una RB19 praticamente perfetta sembra legato all’affidabilità, specialmente a livello di cambio e ...