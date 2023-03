(Di domenica 19 marzo 2023) Dopo un deludente Gran Premio inaugurale in Bahrain, la Haas si riscatta a Jeddah e conquista il primodell’anno in occasione del GP dell’Arabia Saudita 2023, valevole come secondo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno., partito 13°, ha effettuato una bellain rimonta superando nel finale l’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e tagliando il traguardo in decima posizione. “Unmolto per noi. Noniniziato il fine settimana con il piede giusto, ma sembrava che avessimo davvero cambiato le cose e trovato un buon ritmo per le qualifiche. Sfortunatamente ieri avevamo un problema con il cambio che nonavuto oggi, il che è stato davvero importante“, dichiara il 30enne nativo di Roskilde. “Siamo stati in ...

F1, Kevin Magnussen: "Un punto significa tanto per noi, abbiamo fatto una buona gara" OA Sport

