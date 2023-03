F1, GP d'Arabia: gli highlights delle qualifiche (Di domenica 19 marzo 2023) Le qualifiche del GP d'Arabia hanno regalato sorprese ed emozioni. Il protagonsita più atteso, Verstappen , partirà 15esimo a causa di un problema alla sua RB19 che l'ha escluso dalla lotta per la top ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 marzo 2023) Ledel GP d'hanno regalato sorprese ed emozioni. Il protagonsita più atteso, Verstappen , partirà 15esimo a causa di un problema alla sua RB19 che l'ha escluso dalla lotta per la top ...

F1, GP d'Arabia: gli highlights delle qualifiche

Le qualifiche del GP d'Arabia hanno regalato sorprese ed emozioni. Il protagonsita più atteso, Verstappen, partirà 15esimo a causa di un problema alla sua RB19 che l'ha escluso dalla lotta per la top ten. Fuori l'olandese...

F1 - McLaren, Piastri: 'Sono molto contento di essere in Top 10'

Il rookie della McLaren, ieri è stato autore di una brillante qualifica che gli ha permesso di poter rimediare all'errore e di provare a lottare per andare avanti nel Gran Premio dell'Arabia.

F1, per Verstappen e Leclerc missione rimonta in Arabia Saudita

Alla fine qualcuna delle risposte che auspicavamo solo poche ore prima del semaforo verde, la qualifica del Gran Premio dell'Arabia Saudita le ha restituite. Una bella sessione, particolarmente tirata...