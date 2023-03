F1 Gp Arabia Saudita, vince Perez e doppietta Red Bull. Ferrari ancora flop (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Sergio Perez vince il Gp dell’Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023 di Formula 1, e la Red Bull fa doppietta con il secondo posto dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica e vincitore 2 settimane fa in Bahrain davanti al compagno di squadra. Mentre Perez centra il quinto successo della carriera, Verstappen precede la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso, terzo come nel Gp del Bahrain che ha aperto la stagione. Sesta e settima piazza per le Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. LA GARA – Alonso beffa al via del Gp dell’Arabia Saudita la Red Bull di Sergio Perez ma il pilota spagnolo della Aston Martin viene ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Sergioil Gp dell’, seconda gara del Mondiale 2023 di Formula 1, e la Redfacon il secondo posto dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica e vincitore 2 settimane fa in Bahrain davanti al compagno di squadra. Mentrecentra il quinto successo della carriera, Verstappen precede la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso, terzo come nel Gp del Bahrain che ha aperto la stagione. Sesta e settima piazza per ledello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc. LA GARA – Alonso beffa al via del Gp dell’la Reddi Sergioma il pilota spagnolo della Aston Martin viene ...

