F1 Gp Arabia Saudita, Perez primo e Verstappen insegue: gara in diretta (Di domenica 19 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Gp dell'Arabia Saudita, seconda gara del Mondiale 2023 di Formula 1, in diretta: Fernando Alonso beffa al via del Gp dell'Arabia Saudita la Red Bull di Sergio Perez ma il pilota spagnolo della Aston Martin viene penalizzato di cinque secondi dalla commissione gara per un posizionamento non corretto sulla griglia di partenza. L'iberico, quindi, deve cedere il primo posto a Perez. In terza posizione la Mercedes di George Russell seguita dall'Aston Martin di Lance Stroll e dalla Ferrari di Carlos Sainz, mentre l'altra Ferrari di Charles Leclerc si trova in nona posizione. gara in salita anche per Max Verstappen: l'olandese della Red Bull è undicesimo nelle fasi iniziali ...

