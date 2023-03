F1 GP Arabia Saudita 2023, Leclerc furioso nel team radio: “Sveglia! Dovevi dirmelo prima” (Di domenica 19 marzo 2023) Charles Leclerc furioso con Xavi Marcos Prados, l’ingegnere di pista del monegasco, durante le fasi concitate intorno al ventunesimo giro del Gran Premio di Arabia Saudita di F1. Al pilota della Ferrari viene chiesto di andare più veloce possibile prima di transitare dalla linea della safety car, quando poi avrebbe dovuto rispettare il delta time, ma gli viene detto troppo tardi. Così, Leclerc si infuria: “Dovevi dirmelo prima”. E rincara la dose: “Eh no, Sveglia!”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Charlescon Xavi Marcos Prados, l’ingegnere di pista del monegasco, durante le fasi concitate intorno al ventunesimo giro del Gran Premio didi F1. Al pilota della Ferrari viene chiesto di andare più veloce possibiledi transitare dalla linea della safety car, quando poi avrebbe dovuto rispettare il delta time, ma gli viene detto troppo tardi. Così,si infuria: “”. E rincara la dose: “Eh no,”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : ricorda nel suo libro “Per la giustizia” edito da @add_editore la giustizia internazionale è politica. Non ci sono… - sportface2016 : #F1 #SaudiArabianGP 2023, problemi sulla #RedBull di #Perez a poche ore dalla gara - OCayoPereira : Verstappen durante do GP da Arabia Saudita: - Teresa02247224 : #Salma al-Shehab, attivista in Arabia Saudita, è stata condannata da un tribunale antiterrorismo a 34 anni di carce… - Formula1WM : Giro 30/50 - Giro veloce per Verstappen in 1'32''670. 1'32''726 per Perez. #SaudiArabianGp #F1 -