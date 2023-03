F1 GP Arabia Saudita 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 19 marzo 2023) La gara di F1 del Gran Premio di Arabia Saudita 2023 sulla pista di Jeddah sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Seconda gara della stagione sul circuito Saudita, ci si aspettano fuochi d’artificio perché Verstappen parte dietro così come Leclerc, mentre davanti Perez spera di vincere per balzare in testa al Mondiale. Si parte alle ore 18 di domenica 19 marzo e la diretta tv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con lo streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Visibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Su Sportface, invece, come al solito vi proporremo la diretta ... Leggi su sportface (Di domenica 19 marzo 2023) Ladi F1 del Gran Premio disulla pista di Jeddah sarà visibilein tv: ecco le informazioni su. Secondadella stagione sul circuito, ci si aspettano fuochi d’artificio perché Verstappen parte dietro così come Leclerc, mentre davanti Perez spera di vincere per balzare in testa al Mondiale. Si parte alle ore 18 di domenica 19 marzo e latv sarà visibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, con losu Sky Go per gli abbonati e anche su Now. Visibile anche la replica in chiaro su TV8 alle ore 21.30. Su Sportface, invece, come al solito vi proporremo la...

Nonostante i problemi di Verstappen, nessuno si fa illusioni: 'Red Bull in un altro campionato' Un imprevisto occorso a Max Verstappen nelle qualifiche del GP Arabia Saudita ha regalato un risultato a sorpresa nel sabato di Gedda . L'olandese è stato fermato da un problema al semiasse nel corso della Q2 e oggi prenderà il via dalla quindicesima posizione, ... Sainz: 'Abbiamo una buona possibilità per il podio' GP Arabia Saudita, qualifiche: cronaca, tempi e griglia di partenza GP Arabia Saudita, i poster dei team per la gara di Jeddah T1 amaro per Sainz Ai microfoni di Sky ... F1, Gp Arabia Saudita. Pole a Perez davanti ad Alonso, Sainz in seconda fila RaiNews F1 GP Arabia Saudita, diretta gara: dove vederla in tv SAKHIR - La gara del Gran Premio dell'Arabia Saudita chiude il secondo appuntamento della stagione di Formula 1. A partire davanti a tutti sul circuito di Jeddah sarà Sergio Perez, che ha conquistato ...