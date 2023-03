F1 GP Arabia 2023, Leclerc: “Red Bull sono su un altro pianeta” (Di domenica 19 marzo 2023) Al termine delle qualifiche GP Arabia 2023, Charles Leclerc ha fatto un mezzo miracolo chiudendo in seconda posizione (12esimo in griglia per la penalità di 10 posizioni) dopo aver trascorso il resto del weekend, con le diverse sessioni di prove libere, molto lontano dalla vetta. Il risultato è certamente positivo, anche complice il problema meccanico ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 19 marzo 2023) Al termine delle qualifiche GP, Charlesha fatto un mezzo miracolo chiudendo in seconda posizione (12esimo in griglia per la penalità di 10 posizioni) dopo aver trascorso il resto del weekend, con le diverse sessioni di prove libere, molto lontano dalla vetta. Il risultato è certamente positivo, anche complice il problema meccanico ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ?????? ???????? ???? ?????????????? ???? ?????? ?????? ?????? Alonso in prima fila, Leclerc partirà 12° I risultati ? - SkySportF1 : ??????????????????: ?????? ????° ?????????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????? LIVE ? - SkySportF1 : Perez 2^ pole in carriera, sempre a Jeddah Alonso in 1^ fila, Verstappen 15°, Leclerc 12° in griglia ?… - P300it : F1 | GP Arabia Saudita 2023, Qualifiche, Russell: “Abbiamo superato le nostre aspettative” ? di Alessandra Leoni ??… - Mrfran1616 : RT @jsxdzn: #Wallpaper #F1 #Formula1 #SaudiArabianGP •?? F1 2023 Season •?? Grand Prix of Saudi Arabia •?? Fernando Alonso https:… -