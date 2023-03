F1: Gp A. Saudita, vittoria di Perez davanti a Verstappen e Alonso, indietro le Ferrari (Di domenica 19 marzo 2023) Jeddah, 9 mar. (Adnkronos) - Doppietta Red Bull nel Gp d'Arabia Saudita. Sul circuito di Jeddah le due monoposto hanno dimostrato tutta la loro superiorità. La vittoria è andata al poleman Sergio Perez che ha preceduto il compagno di squadra, il campione del mondo in carica Max Verstappen, partito però dalla 15esima posizione. Ottima gara per l'Aston Martin di Fernando Alonso che dopo essere passato in testa in partenza ha dovuto scontare una penalità e cedere la vetta, che chiude sul podio. Subito dietro le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. indietro le Ferrari con Carlos Sainz che chiude sesto e il compagno Charles Leclerc solo settimo. Chiudono la top ten Ocon, Gasly sull'Apine e Magnussen con la Haas. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Jeddah, 9 mar. (Adnkronos) - Doppietta Red Bull nel Gp d'Arabia. Sul circuito di Jeddah le due monoposto hanno dimostrato tutta la loro superiorità. Laè andata al poleman Sergioche ha preceduto il compagno di squadra, il campione del mondo in carica Max, partito però dalla 15esima posizione. Ottima gara per l'Aston Martin di Fernandoche dopo essere passato in testa in partenza ha dovuto scontare una penalità e cedere la vetta, che chiude sul podio. Subito dietro le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.lecon Carlos Sainz che chiude sesto e il compagno Charles Leclerc solo settimo. Chiudono la top ten Ocon, Gasly sull'Apine e Magnussen con la Haas.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbCina : Wang Yi, direttore dell'Ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese… - Formula1WM : Una griglia di partenza anomala vede Verstappen in P15 e Leclerc in P12, se a questo aggiungiamo la voglia di vitto… - Frapenzo : RT @PieroLadisa: Lo scorso anno in Arabia Saudita la Ferrari si giocava la vittoria con Leclerc. Oggi il Cavallino prende paga anche dalla… - c2amaranello : RT @PieroLadisa: Lo scorso anno in Arabia Saudita la Ferrari si giocava la vittoria con Leclerc. Oggi il Cavallino prende paga anche dalla… - DReinato : RT @quattroruote: #F1, GP Arabia Saudita: bottino pieno per la #RedBullRacing a Jeddah. Vittoria per Perez, rimonta fino al secondo posto p… -