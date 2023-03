F1, Frederic Vasseur: “Situazione inaccettabile, è questione di assetto e non di concetto di vettura” (Di domenica 19 marzo 2023) Non tira una bella aria in Ferrari dopo i primi due round del Mondiale 2023 di F1. In Bahrain e in Arabia Saudita, la SF-23 ha fatto vedere grossi problemi nel rendimento in gara e nella gestione delle gomme, in particolare con le mescole dure. Se nelle qualifiche il distacco dalla Red Bull è rappresentato da pochi decimi, in gara si parla di secondi al giro e chiaramente questo aspetto preoccupa non poco. La gara di Gedda, che ha visto le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc concludere in sesta e settima posizione, ha dato un quadro assai critico al contesto ferrarista. Un rendimento molto deludente e sorprendente in negativo, visto che le ambizioni erano molto diverse. Ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur, non si è nascosto dietro un dito: “Il risultato odierno non era ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Non tira una bella aria in Ferrari dopo i primi due round del Mondiale 2023 di F1. In Bahrain e in Arabia Saudita, la SF-23 ha fatto vedere grossi problemi nel rendimento in gara e nella gestione delle gomme, in particolare con le mescole dure. Se nelle qualifiche il distacco dalla Red Bull è rappresentato da pochi decimi, in gara si parla di secondi al giro e chiaramente questo aspetto preoccupa non poco. La gara di Gedda, che ha visto le due Rosse dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc concludere in sesta e settima posizione, ha dato un quadro assai critico al contesto ferrarista. Un rendimento molto deludente e sorprendente in negativo, visto che le ambizioni erano molto diverse. Ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della Ferrari,, non si è nascosto dietro un dito: “Il risultato odierno non era ...

