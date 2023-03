F1 | Ferrari sfavorita dalla Safety Car | perché era entrata? – VIDEO

Leggi su oasport

(Di domenica 19 marzo 2023) Il Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, non ha vissuto grandi momenti di spettacolo, anzi. Sotto i riflettori del tracciato cittadino di Jeddah è stata la solita Red Bull a dominare la scena, con la seconda doppietta in altrettante gare e la sensazione di essere di un’altra categoria rispetto a tutti gli altri. Uno dei momenti più importanti è stata, senza dubbio, laCar dovuta al ritiro di Lance Stroll. Una decisione che ha sorpreso parecchio da parte della direzione di gara, dato che la Aston Martin del canadese era stata posizionata comodamente fuorisede stradale. Ad ogni modo, laha pagato a caro prezzo questa scelta. Sia Carlos Sainz, sia Charles Leclerc, infatti, erano già rientrati ai box per montare il loro set di gomme hard. Esattamente un giro dopo è ...