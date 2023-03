F1, Esteban Ocon: “La macchina ha del potenziale, vogliamo competere per posizioni più alte” (Di domenica 19 marzo 2023) Obiettivo top 10 raggiunto per Esteban Ocon, che ha concluso il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1 in ottava posizione. Gara ottimamente gestita dal francese, senza correre grossi rischi e sempre in zona punti, in linea con le aspettative e le richieste del team. Ecco le dichiarazioni del pilota della Alpine, rilasciate alla stampa al termine della gara: “vogliamo competere per posizioni più alte e lavoreremo duramente per farlo; ci soffermeremo su quanto fatto in questo weekend per poi proiettarci verso il prossimo appuntamento in Australia“. F1, il ritiro di Stroll con l’Aston Martin a Jeddah – VIDEO Prosegue Ocon: “Il risultato è assolutamente positivo, avendo portato entrambe le vetture in zona punti, ma non dobbiamo essere completamente soddisfatti ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Obiettivo top 10 raggiunto per, che ha concluso il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1 in ottava posizione. Gara ottimamente gestita dal francese, senza correre grossi rischi e sempre in zona punti, in linea con le aspettative e le richieste del team. Ecco le dichiarazioni del pilota della Alpine, rilasciate alla stampa al termine della gara: “perpiùe lavoreremo duramente per farlo; ci soffermeremo su quanto fatto in questo weekend per poi proiettarci verso il prossimo appuntamento in Australia“. F1, il ritiro di Stroll con l’Aston Martin a Jeddah – VIDEO Prosegue: “Il risultato è assolutamente positivo, avendo portato entrambe le vetture in zona punti, ma non dobbiamo essere completamente soddisfatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Esteban Ocon: “La macchina ha del potenziale, vogliamo competere per posizioni più alte” - - 9878700p : RT @F1: Un momento di alta tensione per Esteban Ocon! ?? #SaudiArabianGP #F1 - biagio4658 : Ma Esteban Ocon cosa che quello è Albon - LuisaRagni : RT @F1: Valtteri Bottas si assicura un finale da podio in dirittura d'arrivo! ?? Giubilo per il finlandese ?? Amarezza per Esteban Ocon ?? #… - Vnere14 : RT @F1: Un momento di alta tensione per Esteban Ocon! ?? #SaudiArabianGP #F1 -