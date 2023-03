F1, è dominio Red Bull in Arabia Saudita. Clamoroso Alonso: penalizzato mentre è sul podio. Per la Ferrari è notte fonda (Di domenica 19 marzo 2023) Il re d’Arabia Saudita è Sergio Pérez, per la Ferrari invece è notte fonda come a Jeddah. Il messicano è super, sbaglia solo alla partenza contro Fernando Alonso (che scatta davanti a tutti ma si becca una penalità di cinque secondi), poi risponde alla grande ai super 1’32” bassi quando Max Verstappen (partito 15esimo) si ritrova secondo dietro di lui. È la quinta vittoria in carriera per il messicano: tutte arrivate su circuiti di tipo cittadino dopo Sakhir 2020, Baku 2021, Montecarlo e Singapore 2022. Per Maranello, invece, è altra gara no: la SF-23 non va su gomma dura. Proprio per questo, l’ingresso più che dubbio della Safety per il ritiro di Lance Stroll non può essere una scusante. Carlos Sainz chiude sesto davanti a Charles Leclerc, i quasi cinque secondi dello spagnolo da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 marzo 2023) Il re d’è Sergio Pérez, per lainvece ècome a Jeddah. Il messicano è super, sbaglia solo alla partenza contro Fernando(che scatta davanti a tutti ma si becca una penalità di cinque secondi), poi risponde alla grande ai super 1’32” bassi quando Max Verstappen (partito 15esimo) si ritrova secondo dietro di lui. È la quinta vittoria in carriera per il messicano: tutte arrivate su circuiti di tipo cittadino dopo Sakhir 2020, Baku 2021, Montecarlo e Singapore 2022. Per Maranello, invece, è altra gara no: la SF-23 non va su gomma dura. Proprio per questo, l’ingresso più che dubbio della Safety per il ritiro di Lance Stroll non può essere una scusante. Carlos Sainz chiude sesto davanti a Charles Leclerc, i quasi cinque secondi dello spagnolo da ...

