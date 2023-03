F1, Christian Horner: “Abbiamo progettato una macchina incredibile” (Di domenica 19 marzo 2023) Come era accaduto in Bahrain, c’è stata una doppietta della Red Bull nella seconda tappa del Mondiale 2023 di F1. La vittoria del messicano Sergio Perez, davanti all’olandese Max Verstappen, ha portato, quindi, al secondo uno-due stagionale per la scuderia di Milton Keynes. RB19 che va fortissimo e abili i due piloti a sfruttarla nel migliore dei modi. C’è quindi grande soddisfazione nel box del team anglo-austriaco, nella piena consapevolezza di aver lavorato molto bene e sviluppato una monoposto, che partiva dalla RB18, in maniera eccezionale. Non possono che essere di piena soddisfazione le considerazioni del Team Principal della Red Bull, Christian Horner. “Abbiamo progettato una macchina incredibile. Oggi Abbiamo visto due piloti che si spingevano l’uno con ... Leggi su oasport (Di domenica 19 marzo 2023) Come era accaduto in Bahrain, c’è stata una doppietta della Red Bull nella seconda tappa del Mondiale 2023 di F1. La vittoria del messicano Sergio Perez, davanti all’olandese Max Verstappen, ha portato, quindi, al secondo uno-due stagionale per la scuderia di Milton Keynes. RB19 che va fortissimo e abili i due piloti a sfruttarla nel migliore dei modi. C’è quindi grande soddisfazione nel box del team anglo-austriaco, nella piena consapevolezza di aver lavorato molto bene e sviluppato una monoposto, che partiva dalla RB18, in maniera eccezionale. Non possono che essere di piena soddisfazione le considerazioni del Team Principal della Red Bull,. “una. Oggivisto due piloti che si spingevano l’uno con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JOVHNNY : Altra cosa che odio è la voce di Christian Horner per favore insopportabile - F1ingenerale_ : Christian Horner ha commentato il problema avuto da Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Jeddah - zazoomblog : F1 Christian Horner: “Complimenti a Perez peccato per Verstappen. Vincere dalla 15a posizione? Vedremo…” -… - OA_Sport : #F1, Christian #Horner: “Complimenti a #Perez, peccato per #Verstappen. Vincere dalla 15a posizione? Vedremo…”… -

Marko continua a pungere Mintzlaff - FormulaPassion Marko - Mintlzaff, un rapporto da costruire Se Christian Horner non si è mai esposto pubblicamente sul 47 enne manager tedesco, altrettanto non si può dire di Helmut Marko. L'ex pilota BRM aveva ... Red Bull, Horner smentisce problemi al cambio: 'Sostituzioni erano strategiche' F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Christian Horner (Red Bull Racing) PARLA HORNER Intervistato a caldo dai giornalisti di Sky Uk , il team principal della Red Bull Christian Horner ha però smentito ... Horner: 'Esamineremo l'auto di Verstappen' - FormulaPassion Pole position amara Non si può essere tristi dopo una pole position, ma certamente l'umore di Christian Horner al termine delle qualifiche di Gedda non è quello che ci si aspetterebbe dal team principal di una scuderia che si è appena garantita la seconda partenza al palo consecutiva in ... Marko - Mintlzaff, un rapporto da costruire Senon si è mai esposto pubblicamente sul 47 enne manager tedesco, altrettanto non si può dire di Helmut Marko. L'ex pilota BRM aveva ...F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah:(Red Bull Racing) PARLAIntervistato a caldo dai giornalisti di Sky Uk , il team principal della Red Bullha però smentito ...Pole position amara Non si può essere tristi dopo una pole position, ma certamente l'umore dial termine delle qualifiche di Gedda non è quello che ci si aspetterebbe dal team principal di una scuderia che si è appena garantita la seconda partenza al palo consecutiva in ... F1, Christian Horner: "Abbiamo progettato una macchina incredibile" OA Sport F1, Christian Horner: “Abbiamo progettato una macchina incredibile” Come era accaduto in Bahrain, c’è stata una doppietta della Red Bull nella seconda tappa del Mondiale 2023 di F1. La vittoria del messicano Sergio Perez, davanti all’olandese Max Verstappen, ha portat ... F1 | Perez nella doppietta Red Bull a Jeddah, Ferrari deludente Chi voleva una conferma l'ha avuta: la Red Bull è imprendibile per tutti. Sergio Perez vince il GP dell'Arabia Saudita ma non si porta in testa al mondiale piloti perché Max Verstappen, secondo, è arr ... Come era accaduto in Bahrain, c’è stata una doppietta della Red Bull nella seconda tappa del Mondiale 2023 di F1. La vittoria del messicano Sergio Perez, davanti all’olandese Max Verstappen, ha portat ...Chi voleva una conferma l'ha avuta: la Red Bull è imprendibile per tutti. Sergio Perez vince il GP dell'Arabia Saudita ma non si porta in testa al mondiale piloti perché Max Verstappen, secondo, è arr ...